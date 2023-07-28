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Полосковъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.11.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1850

Отец: Полосковъ Андрей

Мать: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1873

Жена: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1874

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1876

Сын: Полосковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Кулакова Дарья

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1883

Дочь: Полоскова Ирина

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Карташова Ольга

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Полосковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Полосковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан