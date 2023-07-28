Полосковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения07.11.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1850
Отец: Полосковъ Андрей
Мать: Полоскова Евдокія
Бракосочетание
31.01.1873
Жена: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
28.01.1874
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
26.01.1876
Сын: Полосковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Кулакова Дарья
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
13.04.1883
Дочь: Полоскова Ирина
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Карташова Ольга
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Полосковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
05.07.1897
Сын: Полосковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина