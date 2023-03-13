Карташова (Полоскова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Полоскова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Полосковъ Михаилъ

Мать: Полоскова Екатерина

Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Карташовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1907

Сын: Карташовъ Григорий

Отец ребёнка: Карташовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1909

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Карташовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1916

Сын: Карташовъ Федоръ

Отец ребёнка: Карташовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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