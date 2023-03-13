Карташова (Полоскова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Полосковъ Михаилъ
Мать: Полоскова Екатерина
Бракосочетание
22.10.1906
Муж: Карташовъ Николай
Рождение ребёнка
16.11.1907
Сын: Карташовъ Григорий
Отец ребёнка: Карташовъ Николай
Рождение ребёнка
16.12.1909
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Карташовъ Николай
Рождение ребёнка
26.12.1916
Сын: Карташовъ Федоръ
Отец ребёнка: Карташовъ Николай