Полоскова (Ростова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения15.11.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1852
Отец: Ростовъ Семенъ
Мать: Ростова Марія
Бракосочетание
31.01.1873
Муж: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
28.01.1874
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.01.1876
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Кулакова Дарья
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.04.1883
Дочь: Полоскова Ирина
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Карташова Ольга
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Полосковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
05.07.1897
Сын: Полосковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ