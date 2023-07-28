Полоскова (Ростова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Ростова) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1852

Отец: Ростовъ Семенъ

Мать: Ростова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1873

Муж: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1874

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1876

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Кулакова Дарья

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1883

Дочь: Полоскова Ирина

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Карташова Ольга

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Полосковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Полосковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан