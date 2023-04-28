Ростова (Гудомарова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростова (Гудомарова) Марія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

03.01.1901

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гудомаровъ Илья

Мать: Гудомарова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1849

Сын: Ростовъ Степанъ

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1852

Дочь: Полоскова Екатерина

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1855

Сын: Ростовъ Александръ

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовъ Елизаръ

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Смерть
03.01.1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича
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