Ростова (Гудомарова) Марія
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти03.01.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гудомаровъ Илья
Мать: Гудомарова Лукерья
Бракосочетание
23.01.1849
Муж: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.12.1849
Сын: Ростовъ Степанъ
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
15.11.1852
Дочь: Полоскова Екатерина
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
27.07.1855
Сын: Ростовъ Александръ
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовъ Елизаръ
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Смерть
03.01.1901
Причина смерти: Отъ паралича