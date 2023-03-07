Полосковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения26.01.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1876
Отец: Полосковъ Михаилъ
Мать: Полоскова Екатерина
Бракосочетание
25.01.1899
Жена: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
13.09.1901
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
20.09.1903
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
29.12.1907
Сын: Полосковъ Василий
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
27.10.1909
Дочь: Полозкова Анастасия
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
31.12.1910
Сын: Полосковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
01.05.1916
Сын: Полосковъ Николай
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
26.07.1918
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія