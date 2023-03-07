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Полосковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.01.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1876

Отец: Полосковъ Михаилъ

Мать: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1899

Жена: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1903

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1907

Сын: Полосковъ Василий

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1909

Дочь: Полозкова Анастасия

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1910

Сын: Полосковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Полосковъ Николай

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1918

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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