Полосковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения27.11.1812
Дата смерти05.05.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1812
Отец: Полосковъ Игнатий
Мать: Полоскова Татьяна
Бракосочетание
?.01.1833
Жена: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
04.07.1836
Сын: Полосковъ Сергей
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
01.10.1837
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
1837
Сын: Полосковъ Илья
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
06.04.1840
Сын: Полосковъ Флегонтъ
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
06.04.1840
Сын: Полосковъ Асигкритъ
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
19.04.1842
Дочь: Самарина Александра
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
04.10.1844
Дочь: Долматова Устинья
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
27.01.1847
Сын: Полосковъ Ксенофонтъ
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
07.11.1850
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
07.11.1850
Сын: Полосковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Рождение ребёнка
14.07.1854
Дочь: Романова, Горбунова Анна
Мать ребёнка: Полоскова Евдокія
Смерть
05.05.1873
Причина смерти: Утонулъ въ заводскомъ прудѣ