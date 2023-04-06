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Полосковъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.11.1812

Дата смерти

05.05.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1812

Отец: Полосковъ Игнатий

Мать: Полоскова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Жена: Полоскова Евдокія

Рождение ребёнка
04.07.1836

Сын: Полосковъ Сергей

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1837

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Полосковъ Илья

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Полосковъ Флегонтъ

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Полосковъ Асигкритъ

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1842

Дочь: Самарина Александра

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1844

Дочь: Долматова Устинья

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Полосковъ Ксенофонтъ

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1850

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1850

Сын: Полосковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1854

Дочь: Романова, Горбунова Анна

Мать ребёнка: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.05.1873
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Утонулъ въ заводскомъ прудѣ
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