Полоскова (Полубоярова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Полубоярова) Татьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Дата смерти

07.05.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Полубояровъ Федотъ

Мать: Полубоярова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1799

Муж: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Рождение ребёнка
16.10.1802

Сын: Полосковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1805

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Полосковъ Степанъ

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1808

Дочь: Шерснева Аксинья

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1810

Сын: Полосковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1812

Сын: Полосковъ Андрей

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1815

Сын: Полосковъ Семенъ

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1817

Сын: Полосковъ Еремей

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1818

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.05.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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