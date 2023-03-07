Полоскова (Полубоярова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти07.05.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Полубояровъ Федотъ
Мать: Полубоярова Лукерья
Бракосочетание
06.11.1799
Муж: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
16.10.1802
Сын: Полосковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
10.11.1805
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Полосковъ Степанъ
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
11.01.1808
Дочь: Шерснева Аксинья
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
01.06.1810
Сын: Полосковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
27.11.1812
Сын: Полосковъ Андрей
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
05.02.1815
Сын: Полосковъ Семенъ
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
30.04.1817
Сын: Полосковъ Еремей
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Рождение ребёнка
04.11.1818
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатий
Смерть
07.05.1843