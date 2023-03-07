Романова, Горбунова (Полоскова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова, Горбунова (Полоскова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1854

Отец: Полосковъ Андрей

Мать: Полоскова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.05.1876

Муж: Романовъ Федоръ

Рождение ребёнка
07.02.1880

Дочь: Романова Агафья

Отец ребёнка: Романовъ Федоръ

Александровка
Бракосочетание
26.01.1883

Муж: Горбуновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: Филатова Матрона

Отец ребёнка: Горбуновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горбуновъ Иванъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Иванъ

Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Горбуновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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