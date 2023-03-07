Романова, Горбунова (Полоскова) Анна
Место рождения
Дата рождения14.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1854
Отец: Полосковъ Андрей
Мать: Полоскова Евдокія
Бракосочетание
26.05.1876
Муж: Романовъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Романова Агафья
Отец ребёнка: Романовъ Федоръ
Александровка
Бракосочетание
26.01.1883
Муж: Горбуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.11.1883
Дочь: Филатова Матрона
Отец ребёнка: Горбуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горбуновъ Иванъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Горбуновъ Иванъ