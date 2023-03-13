Горбуновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбуновъ Иванъ

Горбуновъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Горбуновъ Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1883

Жена: Романова, Горбунова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: Филатова Матрона

Мать ребёнка: Романова, Горбунова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горбуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Романова, Горбунова Анна

Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Романова, Горбунова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close