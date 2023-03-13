Горбуновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Горбуновъ Петръ
Бракосочетание
26.01.1883
Жена: Романова, Горбунова Анна
Рождение ребёнка
07.11.1883
Дочь: Филатова Матрона
Мать ребёнка: Романова, Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горбуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Романова, Горбунова Анна
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Романова, Горбунова Анна