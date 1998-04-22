(Мартынова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартынова) Мария Михайловна

Место рождения

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.10.1911

Дата смерти

22.04.1998

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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1950 г.р.

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911

Отец: Мартынов Михаил Андреевич

Мать: Прасковья Павловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Смерть
22.04.1998
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
24.04.1998
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область