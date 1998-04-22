(Мартынова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.10.1911
Дата смерти22.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911
Отец: Мартынов Михаил Андреевич
Мать: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
22.08.1941
Рождение ребёнка
02.01.1950
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Смерть
22.04.1998
Похороны
24.04.1998