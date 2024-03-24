деревня Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Вохтога

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянки деревни Вохтога Раменской волости Грязовецкого уезда Мухиной и полицейского десятского Пальцева. 1917 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело о перечислении из депозита губернского присутствия в депозиты Палаты железнодорожного вознаграждения крестьян Грязовецкого уезда, Раменской волости, деревни Вохтоги, Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3635Вохтога, д. каз.при р. Вохтоге.516059174191

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Раменская волость
535. Вахтога, деревня бывшая государственная, при речке Кахтошке, дворов 71, жителей 377, часовня, красильный завод

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
94ВохтюгаВерхне-Пуст.бывшие государственные105284275

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Вохтогский сельсовет
Вохтога (СС,скков,колхоз,2 торг. зав.,шк. I ст.,телефон)1650деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 96 км. Летнее: —.148146

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
33056Вохтогадеревня58°46'с.ш.41°05'в.д.O-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Вохтожское городское поселение
19624160151д Вохтогадеревня

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