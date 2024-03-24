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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянки деревни Вохтога Раменской волости Грязовецкого уезда Мухиной и полицейского десятского Пальцева. 1917 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело о перечислении из депозита губернского присутствия в депозиты Палаты железнодорожного вознаграждения крестьян Грязовецкого уезда, Раменской волости, деревни Вохтоги, Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3635Вохтога, д. каз.при р. Вохтоге.516059174191
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
535. Вахтога, деревня бывшая государственная, при речке Кахтошке, дворов 71, жителей 377, часовня, красильный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
94ВохтюгаВерхне-Пуст.бывшие государственные105284275
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Вохтога (СС,скков,колхоз,2 торг. зав.,шк. I ст.,телефон)1650деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 96 км. Летнее: —.148146
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33056Вохтогадеревня58°46'с.ш.41°05'в.д.O-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624160151д Вохтогадеревня