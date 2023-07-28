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Соколов Алексей Иванович

Место рождения

Погост, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

27.09.1912

Дата смерти

26.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1950 г.р.

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколов) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Соколова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.04.1988
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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