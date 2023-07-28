Соколов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения27.09.1912
Дата смерти26.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколов) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
22.08.1941
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Соколова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: (Мартынова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1950
Смерть
26.04.1988
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область