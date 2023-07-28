(Скворцова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Скворцов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: (Мартынова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Мартынова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Мартынова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1918
Дочь: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич
Смерть
1967