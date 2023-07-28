(Скворцова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скворцова) Прасковья Павловна

Место рождения

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Скворцов Павел

Мать: не указана

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: (Мартынова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1913

Муж: Мартынов Михаил Андреевич

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Мартынова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Мартынова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1918

Дочь: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1967

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