Мартынов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мартынов Андрей
Мать: Г-жа Андрей Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: (Мартынова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Мартынова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Мартынова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1918
Дочь: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна
Смерть
1952