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Мартынов Михаил Андреевич

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Место рождения

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мартынов Андрей

Мать: Г-жа Андрей Мартынов

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: (Мартынова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1913

Жена: (Скворцова) Прасковья Павловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Мартынова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Мартынова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
14.08.1918

Дочь: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: (Скворцова) Прасковья Павловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1952

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