Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.08.1918
Дата смерти18.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1918
Бракосочетание
14.05.1938
Рождение ребёнка
27.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиханов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1947
Сын: Тиханов Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Тиханов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиханов Виталий Иванович
Смерть
18.01.1991