Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.08.1918

Дата смерти

18.01.1991

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1918

Отец: Мартынов Михаил Андреевич

Мать: (Скворцова) Прасковья Павловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.05.1938

Муж: Тиханов Виталий Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиханов Виталий Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1947

Сын: Тиханов Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Тиханов Виталий Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиханов Виталий Иванович

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.01.1991
Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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