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(Дегтяренко) Лидия

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

23.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912

Отец: Дегтяренко Иван Матвеевич

Мать: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область