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(Дегтяренко) Лидия
(Дегтяренко) Лидия
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Место рождения
Днепр
, Дніпропетровська область
Дата рождения
23.03.1912
Пол
Женский
Отец
Дегтяренко Иван Матвеевич
1872 г.р.
Мать
Дегтяренко (Бородина) Наталья Фатеева
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912
Отец:
Дегтяренко Иван Матвеевич
Мать:
Дегтяренко Наталья Фатеева
Днепр
, Дніпропетровська область
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