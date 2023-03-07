Дегтяренко (Бородина) Наталья Фатеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтяренко (Бородина) Наталья Фатеева

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Место рождения

Безодное, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

06.09.1891

Дата смерти

07.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1891

Отец: Бородин Фатей Леонтьевич

Мать: Бородина Настасия Прохоровна

Безодное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1907

Муж: Дегтяренко Иван Матвеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Дегтяренко Пётр

Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Дегтяренко Яков

Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.06.1920

Дочь: Есина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
28.08.1923

Сын: Дегтяренко Василий

Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.08.1925

Сын: Дегтяренко Владимир

Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
г. Екатеринославль, маназин шляпок
Смерть
07.12.1966
Днепр, Дніпропетровська область
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