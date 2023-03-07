Дегтяренко (Бородина) Наталья Фатеева
Место рождения
Дата рождения06.09.1891
Дата смерти07.12.1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1891
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
02.02.1914
Сын: Дегтяренко Пётр
Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
13.01.1916
Сын: Дегтяренко Яков
Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
06.06.1920
Дочь: Есина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.08.1923
Сын: Дегтяренко Василий
Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
19.08.1925
Сын: Дегтяренко Владимир
Отец ребёнка: Дегтяренко Иван Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
г. Екатеринославль, маназин шляпок
Смерть
07.12.1966