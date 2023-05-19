Дегтяренко Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1872
Дата смерти05.11.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1872
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева
Рождение ребёнка
02.02.1914
Сын: Дегтяренко Пётр
Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева
Рождение ребёнка
13.01.1916
Сын: Дегтяренко Яков
Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева
Рождение ребёнка
06.06.1920
Дочь: Есина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева
Рождение ребёнка
28.08.1923
Сын: Дегтяренко Василий
Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева
Рождение ребёнка
19.08.1925
Сын: Дегтяренко Владимир
Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева
Смерть
05.11.1942
Ревда, Ревда, Свердловская область
Умер во время войны, в эвакуации