Дегтяренко Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтяренко Иван Матвеевич

Дегтяренко Иван Матвеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.04.1872

Дата смерти

05.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1872

Отец: Дегтярев Матвей Петрович

Мать: Дегтярева Ефросиния Иоановна

Бракосочетание
1907

Жена: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева

Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Дегтяренко Пётр

Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева

Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Дегтяренко Яков

Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.06.1920

Дочь: Есина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
28.08.1923

Сын: Дегтяренко Василий

Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.08.1925

Сын: Дегтяренко Владимир

Мать ребёнка: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
05.11.1942
Ревда, Ревда, Свердловская область
Умер во время войны, в эвакуации
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close