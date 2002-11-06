Пестова (Некрасова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестова (Некрасова) Антонина Николаевна

Пестова (Некрасова) Антонина Николаевна

avatar

Место рождения

деревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии

Дата рождения

08.06.1913

Дата смерти

06.11.2002

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1913

Отец: Некрасов Николай Иванович

Мать: Некрасова Ольга Ильинична

деревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1951

Дочь: Скочилова Нина Вениаминовна

Отец ребёнка: Пестов Вениамин Егорович

д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Вениамин Егорович

д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
13.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Вениамин Егорович

д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Вениамин Егорович

д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Смерть
06.11.2002
г. Киров Кировская обл.