Пестова (Некрасова) Антонина Николаевна
Место рождениядеревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии
Дата рождения08.06.1913
Дата смерти06.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1913
деревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1951
Дочь: Скочилова Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: Пестов Вениамин Егорович
д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.10.1952
д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
13.11.1956
д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1960
д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Смерть
06.11.2002
г. Киров Кировская обл.