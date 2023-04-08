Некрасова (Щенникова) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Щенникова) Ольга Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1882

Дата смерти

07.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882

Отец: Щенников Илья Тихонович

Мать: Щенникова Акилина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Некрасов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1913

Дочь: Пестова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

деревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии
Рождение ребёнка
1923

Дочь: - Александра Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

дер. Ляпустины (ский), Першенки Котельнический уезд, Котельническая волость Галкинский Вятская губерния
Смерть
07.04.1941
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