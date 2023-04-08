Некрасова (Щенникова) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1882
Дата смерти07.04.1941
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882
Рождение ребёнка
1910
Сын: Некрасов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1913
Дочь: Пестова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
деревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии
Рождение ребёнка
1923
Дочь: - Александра Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
дер. Ляпустины (ский), Першенки Котельнический уезд, Котельническая волость Галкинский Вятская губерния
Смерть
07.04.1941