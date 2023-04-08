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Некрасов Николай Иванович

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Место рождения

починок Ляпустинский (Першонки) Котельнический уезд Вагинская волость, Галкинское общество Вятская губерния

Дата рождения

21.11.1876

Дата смерти

28.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1876

Отец: Некрасов Иван Сергеевич

Мать: Некрасова Евдокия Григорьевна

починок Ляпустинский (Першонки) Котельнический уезд Вагинская волость, Галкинское общество Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Некрасов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
08.06.1913

Дочь: Пестова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ильинична

деревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии
Рождение ребёнка
1923

Дочь: - Александра Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ильинична

дер. Ляпустины (ский), Першенки Котельнический уезд, Котельническая волость Галкинский Вятская губерния
Смерть
28.07.1962
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