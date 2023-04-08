Некрасов Николай Иванович
Место рожденияпочинок Ляпустинский (Першонки) Котельнический уезд Вагинская волость, Галкинское общество Вятская губерния
Дата рождения21.11.1876
Дата смерти28.07.1962
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1876
починок Ляпустинский (Першонки) Котельнический уезд Вагинская волость, Галкинское общество Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Некрасов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
08.06.1913
Дочь: Пестова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ильинична
деревня Ляпустинская Котельнический уезд 1-й благочиннический округ Вятской губернии
Рождение ребёнка
1923
Дочь: - Александра Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ильинична
дер. Ляпустины (ский), Першенки Котельнический уезд, Котельническая волость Галкинский Вятская губерния
Смерть
28.07.1962