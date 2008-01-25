Скочилова (Пестова) Нина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилова (Пестова) Нина Вениаминовна

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Место рождения

д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.

Дата рождения

20.01.1951

Дата смерти

25.01.2008

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1951

Отец: Пестов Вениамин Егорович

Мать: Пестова Антонина Николаевна

д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
30.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
13.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Смерть
25.01.2008
Новое кладбище п .Даровское Кировской обл.
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