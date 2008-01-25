Скочилова (Пестова) Нина Вениаминовна
Место рожденияд.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Дата рождения20.01.1951
Дата смерти25.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1951
д.Пестовы Котельнического р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.09.1981
Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
30.08.1982
Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
13.10.1984
Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Смерть
25.01.2008
Новое кладбище п .Даровское Кировской обл.