Скочилов Николай Васильевич
Место рожденияКировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Дата рождения12.10.1950
Дата смерти30.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1950
Отец: Скочилов Василий Семенович
Мать: Скочилова Зоя Ивановна
Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
24.09.1981
Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
30.08.1982
Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
13.10.1984
Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Смерть
30.10.2019
новое кладбище п. Даровского Кировской обл.