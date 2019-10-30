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Скочилов Николай Васильевич

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Место рождения

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской

Дата рождения

12.10.1950

Дата смерти

30.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1950

Отец: Скочилов Василий Семенович

Мать: Скочилова Зоя Ивановна

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
24.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скочилова Нина Вениаминовна

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
30.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скочилова Нина Вениаминовна

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Рождение ребёнка
13.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скочилова Нина Вениаминовна

Кировская обл. Даровской р-н п. Даровской
Смерть
30.10.2019
новое кладбище п. Даровского Кировской обл.
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