Пестов Вениамин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1927
Дата смерти09.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1927
Отец: Пестов Егор Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1951
Дочь: Скочилова Нина Вениаминовна
Мать ребёнка: Пестова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1952
Рождение ребёнка
13.11.1956
Рождение ребёнка
15.03.1960
Смерть
09.04.2005