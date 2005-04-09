Пестов Вениамин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Вениамин Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1927

Дата смерти

09.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1927

Отец: Пестов Егор Петрович

Мать: Пестова Елена Александровна

Рождение ребёнка
20.01.1951

Дочь: Скочилова Нина Вениаминовна

Мать ребёнка: Пестова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Антонина Николаевна

Смерть
09.04.2005
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