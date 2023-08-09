Богданов Иван Романович
Место рождения
Дата рождения25.11.1932
Дата смерти01.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932
Рождение ребёнка
17.08.1955
Сын: Богданов Александр Иванович
Мать ребёнка: Богданова Валентина Федотовна
Кыра, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.05.1958
Дочь: Богданова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Валентина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похоронен на Южном кладбище, сектор 141