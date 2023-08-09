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Богданов Иван Романович

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Место рождения

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.11.1932

Дата смерти

01.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932

Отец: Богданов Роман Михайлович

Мать: Богданова Ульяна Пахомовна

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1955

Сын: Богданов Александр Иванович

Мать ребёнка: Богданова Валентина Федотовна

Кыра, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.05.1958

Дочь: Богданова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Валентина Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Валентина Федотовна

Смерть
01.10.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похоронен на Южном кладбище, сектор 141