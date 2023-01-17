деревня Михайловка, деревня Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Михайловка

Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2540Михаиловка, деревня.при рч. Куганаке.153530113180Р. — Мельница водяная.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
18Михайловское, с. при р. Куганаке, прос. дор., церковь-часовня, х.-з. маг., зем. шк.141737143125Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район
523279Михайловкадеревня53°45'00"55°59'00"N-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Красноярский сельсовет
80649444121д Михайловкадеревня
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