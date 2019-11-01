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Богданов Александр Иванович

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Место рождения

Кыра, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1955

Дата смерти

01.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Богданов Иван Романович

Мать: Богданова Валентина Федотовна

Кыра, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1984

Дочь: Мыльникова Оксана Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
1995

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.2019
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