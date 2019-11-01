Богданов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1955
Дата смерти01.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Мыльникова Оксана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
1995
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.2019