Богданова (Журавлёва) Ульяна Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Журавлёва) Ульяна Пахомовна

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Место рождения

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.12.1910

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1910

Отец: Журавлёв Пахомий Иванович

Мать: Журавлёва (Северюхина) Елисавета Филимонова

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов (Богдан) Роман Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Богданов Сергей Романович

Отец ребёнка: Богданов (Богдан) Роман Михайлович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1932

Сын: Богданов Иван Романович

Отец ребёнка: Богданов (Богдан) Роман Михайлович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Николай Романович

Отец ребёнка: Богданов (Богдан) Роман Михайлович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1936
Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

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