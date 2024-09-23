Богданова (Журавлёва) Ульяна Пахомовна
Место рождения
Дата рождения23.12.1910
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Богданов Сергей Романович
Отец ребёнка: Богданов (Богдан) Роман Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1932
Отец ребёнка: Богданов (Богдан) Роман Михайлович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Богданов Николай Романович
Отец ребёнка: Богданов (Богдан) Роман Михайлович
Смерть
1936