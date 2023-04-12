Журавлёва (Северюхина) Елисавета Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1899
Рождение ребёнка
27.10.1900
Дочь: Журавлёва Анастасия Пахомовна
Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1907
Дочь: Журавлёва Елена Пахомовна
Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1909
Сын: Журавлёв Сергей Пахомович
Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Богданова (Журавлёва) Ульяна Пахомовна
Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1913
Дочь: Журавлёва Наталья Пахомовна
Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович
Смерть
Неизвестно