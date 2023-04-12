Журавлёва (Северюхина) Елисавета Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Северюхина) Елисавета Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Северюхин Филимон Евсеевич

Мать: Северюхина Ирина Ивановна

Бракосочетание
08.02.1899

Муж: Журавлёв Пахомий Иванович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1900

Дочь: Журавлёва Анастасия Пахомовна

Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1907

Дочь: Журавлёва Елена Пахомовна

Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1909

Сын: Журавлёв Сергей Пахомович

Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Богданова (Журавлёва) Ульяна Пахомовна

Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1913

Дочь: Журавлёва Наталья Пахомовна

Отец ребёнка: Журавлёв Пахомий Иванович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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