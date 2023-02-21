Бедулкина Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1958
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1958
Рождение ребёнка
08.04.1984
Дочь: Ноговицына Кира Кирилловна
Отец ребёнка: Бедулкин Кирилл Борисович
Рождение ребёнка
16.08.1995
Дочь: Кривых Сардаана Кирилловна
Отец ребёнка: Бедулкин Кирилл Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габышева Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Бедулкин Кирилл Борисович