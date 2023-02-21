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Бедулкина Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1958

Отец: Егоров Василий Егорович

Мать: Степанова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
08.04.1984

Дочь: Ноговицына Кира Кирилловна

Отец ребёнка: Бедулкин Кирилл Борисович

Рождение ребёнка
16.08.1995

Дочь: Кривых Сардаана Кирилловна

Отец ребёнка: Бедулкин Кирилл Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедулкин Кирилл Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габышева Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Бедулкин Кирилл Борисович