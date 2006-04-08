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Ноговицына Кира Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1984

Отец: Бедулкин Кирилл Борисович

Мать: Бедулкина Надежда Васильевна

Бракосочетание
08.04.2006

Муж: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
12.12.2006

Дочь: Ноговицына Виктория Геннадьевна

Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
02.10.2009

Дочь: Ноговицына Снежанна Геннадьевна

Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
18.06.2014

Сын: Ноговицын Артем Геннадьевич

Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Ноговицына Нарыйаана Геннадьевна

Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич

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