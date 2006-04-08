Ноговицына Кира Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1984
Бракосочетание
08.04.2006
Рождение ребёнка
12.12.2006
Дочь: Ноговицына Виктория Геннадьевна
Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
02.10.2009
Дочь: Ноговицына Снежанна Геннадьевна
Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
18.06.2014
Сын: Ноговицын Артем Геннадьевич
Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Ноговицына Нарыйаана Геннадьевна
Отец ребёнка: Ноговицын Геннадий Иннокентьевич