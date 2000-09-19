Бедулкин Кирилл Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1959
Дата смерти19.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959
Рождение ребёнка
08.04.1984
Дочь: Ноговицына Кира Кирилловна
Мать ребёнка: Бедулкина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1995
Дочь: Кривых Сардаана Кирилловна
Мать ребёнка: Бедулкина Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габышева Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Бедулкина Надежда Васильевна
Похороны
19.09.2000
Нерюктяйинск 1-й, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
19.09.2000