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Бедулкин Кирилл Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1959

Дата смерти

19.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959

Отец: Бедулкин Борис Иванович

Мать: Бедулкина Ксения Кирилловна

Рождение ребёнка
08.04.1984

Дочь: Ноговицына Кира Кирилловна

Мать ребёнка: Бедулкина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
16.08.1995

Дочь: Кривых Сардаана Кирилловна

Мать ребёнка: Бедулкина Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедулкина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габышева Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Бедулкина Надежда Васильевна

Похороны
19.09.2000
Нерюктяйинск 1-й, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
19.09.2000
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