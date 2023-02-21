Егоров Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1958

Дочь: Бедулкина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Степанова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Степанова Мария Гавриловна

Смерть
1983
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