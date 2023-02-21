Егоров Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1958
Дочь: Бедулкина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Степанова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Степанова Мария Гавриловна
Смерть
1983