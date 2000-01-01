Степанова Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

01.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1958

Дочь: Бедулкина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович

Смерть
01.12.1970
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