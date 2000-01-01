Степанова Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти01.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1958
Дочь: Бедулкина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович
Смерть
01.12.1970