(Перова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Перов Прокопий

Мать: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)

Бракосочетание
01.11.1896

Муж: Болотов Иван

Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Болотов Матвей

Отец ребёнка: Болотов Иван

Верхняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: (Киселева) Мария

Отец ребёнка: Болотов Иван

Смерть
Неизвестно

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