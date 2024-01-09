(Перова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Перов Прокопий
Бракосочетание
01.11.1896
Муж: Болотов Иван
Рождение ребёнка
27.07.1902
Сын: Болотов Матвей
Отец ребёнка: Болотов Иван
Верхняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: (Киселева) Мария
Отец ребёнка: Болотов Иван
Смерть
Неизвестно