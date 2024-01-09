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Болотов Матвей

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Место рождения

Верхняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

27.07.1902

Дата смерти

17.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1902

Отец: Болотов Иван

Мать: (Перова) Евдокия

Верхняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Болотова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова ??? (Болотова) Александра (Шура)

Мать ребёнка: Болотова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болотова) Лида

Мать ребёнка: Болотова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Василий

Мать ребёнка: Болотова Анисия

Рождение ребёнка
06.04.1925

Дочь: Архипова (Болотова) Любовь

Мать ребёнка: Болотова Анисия

Рождение ребёнка
27.07.1932

Сын: Болотов Владимир

Мать ребёнка: Болотова Анисия

Верхняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1934

Дочь: Воробьева (Болотова) Евдокия

Мать ребёнка: Болотова Анисия

Смерть
17.11.1976

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