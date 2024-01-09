Болотов Матвей
Место рождения
Дата рождения27.07.1902
Дата смерти17.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1902
Отец: Болотов Иван
Мать: (Перова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Болотова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова ??? (Болотова) Александра (Шура)
Мать ребёнка: Болотова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болотова) Лида
Мать ребёнка: Болотова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Василий
Мать ребёнка: Болотова Анисия
Рождение ребёнка
06.04.1925
Дочь: Архипова (Болотова) Любовь
Мать ребёнка: Болотова Анисия
Рождение ребёнка
27.07.1932
Сын: Болотов Владимир
Мать ребёнка: Болотова Анисия
Рождение ребёнка
01.10.1934
Дочь: Воробьева (Болотова) Евдокия
Мать ребёнка: Болотова Анисия
Смерть
17.11.1976