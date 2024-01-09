Болотова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1902
Дата смерти16.12.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Болотов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова ??? (Болотова) Александра (Шура)
Отец ребёнка: Болотов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болотова) Лида
Отец ребёнка: Болотов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Василий
Отец ребёнка: Болотов Матвей
Рождение ребёнка
06.04.1925
Дочь: Архипова (Болотова) Любовь
Отец ребёнка: Болотов Матвей
Рождение ребёнка
27.07.1932
Сын: Болотов Владимир
Отец ребёнка: Болотов Матвей
Верхняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1934
Дочь: Воробьева (Болотова) Евдокия
Отец ребёнка: Болотов Матвей
Смерть
16.12.1987