Болотова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1902

Дата смерти

16.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Болотов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова ??? (Болотова) Александра (Шура)

Отец ребёнка: Болотов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болотова) Лида

Отец ребёнка: Болотов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Василий

Отец ребёнка: Болотов Матвей

Рождение ребёнка
06.04.1925

Дочь: Архипова (Болотова) Любовь

Отец ребёнка: Болотов Матвей

Рождение ребёнка
27.07.1932

Сын: Болотов Владимир

Отец ребёнка: Болотов Матвей

Верхняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1934

Дочь: Воробьева (Болотова) Евдокия

Отец ребёнка: Болотов Матвей

Смерть
16.12.1987

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