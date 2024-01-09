(Литвинова) Гликерия (Лукерия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Литвинова) Гликерия (Лукерия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Литвинов Артем

Мать: Литвинова Марфа Автономовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ??? Абрам

Отец ребёнка: Перов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Феодор

Отец ребёнка: Перов Прокопий

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Перова) Евдокия

Отец ребёнка: Перов Прокопий

Бракосочетание
27.10.1983

Муж: Перов Прокопий

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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