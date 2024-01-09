(Литвинова) Гликерия (Лукерия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Литвинов Артем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ??? Абрам
Отец ребёнка: Перов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Феодор
Отец ребёнка: Перов Прокопий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Перова) Евдокия
Отец ребёнка: Перов Прокопий
Бракосочетание
27.10.1983
Муж: Перов Прокопий
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно