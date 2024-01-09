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Перов Прокопий

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.06.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1845

Отец: Перов Савва (Савелий)

Мать: Екатерина (Катерина)

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ??? Абрам

Мать ребёнка: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Феодор

Мать ребёнка: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Перова) Евдокия

Мать ребёнка: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)

Бракосочетание
27.10.1983

Жена: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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