Перов Прокопий
Место рождения
Дата рождения11.06.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1845
Отец: Перов Савва (Савелий)
Мать: Екатерина (Катерина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ??? Абрам
Мать ребёнка: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Феодор
Мать ребёнка: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Перова) Евдокия
Мать ребёнка: (Литвинова) Гликерия (Лукерия)
Бракосочетание
27.10.1983
Смерть
Неизвестно