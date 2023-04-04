Жаров Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Жарова (Дроздова) Анна СеменовнаНеизвестно г.р.
Дети
Жаров Михаил Иванович27.10.1899 г.р.
(Жарова) Надежда ИвановнаДо 1899 г.р.Показать еще 4
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: (Жарова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
27.10.1899
Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1907
Дочь: (Жарова) Шура (младшая)
Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Жарова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Жарова) Александра (Шура)
Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
После 1911
Дочь: (Жарова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно