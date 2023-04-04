Жаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1899
Мать ребёнка: Жарова Анна Семеновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1907
Дочь: Шура (младшая)
Мать ребёнка: Жарова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
После 1911
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра (Шура)
Мать ребёнка: Жарова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно