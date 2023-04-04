Жаров Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Жаров Иван

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Жарова (Дроздова) Анна СеменовнаНеизвестно г.р.
Дети
Жаров Михаил Иванович27.10.1899 г.р.
(Жарова) Надежда ИвановнаДо 1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: (Жарова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Жаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1907

Дочь: (Жарова) Шура (младшая)

Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Жарова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Жарова) Александра (Шура)

Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
После 1911

Дочь: (Жарова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно

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