(Жарова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жарова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

До 1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899

Отец: Жаров Иван

Мать: Жарова Анна Семеновна

Смерть
До 1899
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