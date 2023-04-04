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(Жарова) Надежда Ивановна
(Жарова) Надежда Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1899
Дата смерти
До 1899
Пол
Женский
Отец
Жаров Иван
Мать
Жарова (Дроздова) Анна Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899
Отец:
Жаров Иван
Мать:
Жарова Анна Семеновна
Смерть
До 1899
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