Жарова (Дроздова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Дроздова) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Жаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Жаров Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Жаров Иван

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1907

Дочь: Шура (младшая)

Отец ребёнка: Жаров Иван

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Жаров Иван

Рождение ребёнка
После 1911

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Жаров Иван

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра (Шура)

Отец ребёнка: Жаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Иван

Смерть
Неизвестно
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