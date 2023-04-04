(Жарова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жарова) Нина Ивановна

(Жарова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1911

Отец: Жаров Иван

Мать: Жарова Анна Семеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close