Лобыничев Родион Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти08.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
В брак вступил в возрасте 36 лет 28 октября 1929 года. С Евдокимовой Главдией Фроловной, 26 лет. Так записано в свидетельстве о браке от05.02.1965. регистрировался в Глебовском с/с. Запись N 8. С... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1917
Сын: Лобыничев Александр Родионович
Мать ребёнка: не указана
Раньше деревню называли Средняя, Фофаново или Маленькое Замошье.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лобыничев Тимофей Родионович
Мать ребёнка: не указана
Д.Фофоново
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лобыничев Алексей Родионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
28.10.1929
Первую жену звали, кажется , Татьяна. Умерла, оставив 3 сыновей: Александра~24лет, Тимофея~5 лет, Алексея - грудного младенца.Во второй брак вступил в возрасте 36 лет 28 октября 1929 года. С Евдоким... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1939
Дочь: Копылова Мария Родионовна
Мать ребёнка: Лобыничева Главдия Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губина Агрофена Родионовна
Мать ребёнка: Лобыничева Главдия Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Валентина Родионовна
Мать ребёнка: Лобыничева Главдия Фроловна
Смерть
08.08.1943
Казачья Лопань, Харківська область
Рядовой. Убит, похоронен в братской могиле в центре села Казачья Лопань Сумской области. Захоронение N 84008283. Был направлен 06.01.1943г. в 12 запасной артиллерийский полк. Источник данных: г.Воло... Показать все