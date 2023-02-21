Лобыничев Родион Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобыничев Родион Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

08.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

В брак вступил в возрасте 36 лет 28 октября 1929 года. С Евдокимовой Главдией Фроловной, 26 лет. Так записано в свидетельстве о браке от05.02.1965. регистрировался в Глебовском с/с. Запись N 8. С... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1917

Сын: Лобыничев Александр Родионович

Мать ребёнка: не указана

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Раньше деревню называли Средняя, Фофаново или Маленькое Замошье.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лобыничев Тимофей Родионович

Мать ребёнка: не указана

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Д.Фофоново
Рождение ребёнка
1926

Сын: Лобыничев Алексей Родионович

Мать ребёнка: не указана

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.10.1929

Жена: Лобыничева Главдия Фроловна

Первую жену звали, кажется , Татьяна. Умерла, оставив 3 сыновей: Александра~24лет, Тимофея~5 лет, Алексея - грудного младенца.Во второй брак вступил в возрасте 36 лет 28 октября 1929 года. С Евдоким... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1939

Дочь: Копылова Мария Родионовна

Мать ребёнка: Лобыничева Главдия Фроловна

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Агрофена Родионовна

Мать ребёнка: Лобыничева Главдия Фроловна

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Валентина Родионовна

Мать ребёнка: Лобыничева Главдия Фроловна

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.08.1943
Казачья Лопань, Харківська область
Рядовой. Убит, похоронен в братской могиле в центре села Казачья Лопань Сумской области. Захоронение N 84008283. Был направлен 06.01.1943г. в 12 запасной артиллерийский полк. Источник данных: г.Воло... Показать все
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