посёлок городского типа Казачья Лопань, посёлок городского типа Казачья Лопань, Харківська область (на 2018) — Familio

Казачья Лопань

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
307Лопань, с. каз.при р. Лопани.452838912691270Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Удянская волость
68. Казачья Лопань, село бывшее государственное, при речке Лопани, дворов 469, жителей 2663, церковь православная, станция железнодорожная, 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24011Козача Лопаньселище міського типуцентр селищної радир-н ДергачівськийКозачо-Лопанська селищна рада
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