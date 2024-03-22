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Лобыничев Алексей Родионович

Место рождения

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

08.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лобыничев Родион Николаевич

Мать: Татьяна Маркелова

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.03.1945
Призыв на ВОВ : ,Белозерский РВК, Вологодская обл., с.Фирсаново. Прибыл в часть 11.10.1944. в 34 запасной стрелковый полк 29-ой запасной стрелковой дивизии (34 ЗСП) Рядовой, 170 танковая бригада (170т... Показать все
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