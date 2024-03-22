Лобыничев Алексей Родионович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти08.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Лобыничев Родион Николаевич
Мать: Татьяна Маркелова
Смерть
08.03.1945
Призыв на ВОВ : ,Белозерский РВК, Вологодская обл., с.Фирсаново. Прибыл в часть 11.10.1944. в 34 запасной стрелковый полк 29-ой запасной стрелковой дивизии (34 ЗСП) Рядовой, 170 танковая бригада (170т... Показать все