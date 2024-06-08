Мария Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лобыничев Родион Николаевич
Отец ребёнка: Николай Михайлов
В брак вступил в возрасте 36 лет 28 октября 1929 года. С Евдокимовой Главдией Фроловной, 26 лет. Так записано в свидетельстве о браке от05.02.1965. регистрировался в Глебовском с/с. Запись N 8. С... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.
Дочь: Марина Николаева
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Смерть
Неизвестно