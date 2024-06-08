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Мария Алексеева

Место рождения

Сафроново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафроново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Михайлов

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лобыничев Родион Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлов

В брак вступил в возрасте 36 лет 28 октября 1929 года. С Евдокимовой Главдией Фроловной, 26 лет. Так записано в свидетельстве о браке от05.02.1965. регистрировался в Глебовском с/с. Запись N 8. С... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.

Дочь: Марина Николаева

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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