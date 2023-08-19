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Шлычковъ Павелъ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Шлычковъ Петръ

Мать: Шлычкова Домна Еремеева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шлычковъ Кузьма

Мать ребёнка: Шлычкова Татьяна Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шлычкова Татьяна Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шлычковъ Василий

Мать ребёнка: Шлычкова Татьяна Григорьева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Шлычкова Ирина Епифанова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлычкова Татьяна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлычкова Ирина Епифанова

Смерть
1790
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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