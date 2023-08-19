Шлычковъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Шлычковъ Петръ
Мать: Шлычкова Домна Еремеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шлычковъ Кузьма
Мать ребёнка: Шлычкова Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шлычкова Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шлычковъ Василий
Мать ребёнка: Шлычкова Татьяна Григорьева
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Шлычкова Ирина Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлычкова Ирина Епифанова
Смерть
1790