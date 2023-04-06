Шлычковъ Василий
Место рождения
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Шлычковъ Павелъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шлычкова Прасковья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шлычковъ Тихонъ
Мать ребёнка: Шлычкова Прасковья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шлычковъ Афонасий
Мать ребёнка: Шлычкова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлычкова Прасковья