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Шлычковъ Василий

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шлычковъ Павелъ

Мать: Шлычкова Татьяна Григорьева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шлычкова Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шлычковъ Тихонъ

Мать ребёнка: Шлычкова Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шлычковъ Афонасий

Мать ребёнка: Шлычкова Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлычкова Прасковья

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