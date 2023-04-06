Шлычковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1703
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Шлычковъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Шлычковъ Никита
Мать ребёнка: Шлычкова Домна Еремеева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шлычковъ Павелъ
Мать ребёнка: Шлычкова Домна Еремеева
Рождение ребёнка
1737
Сын: Шлычковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шлычкова Домна Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлычкова Домна Еремеева