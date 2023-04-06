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Шлычковъ Петръ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1703

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Шлычковъ Иванъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Шлычковъ Никита

Мать ребёнка: Шлычкова Домна Еремеева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Шлычковъ Павелъ

Мать ребёнка: Шлычкова Домна Еремеева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Шлычковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шлычкова Домна Еремеева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлычкова Домна Еремеева

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